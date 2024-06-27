ХОРОШЁВО-МНЕВНИКИ
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ХОРОШЁВО-МНЕВНИКИ

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Свежие комментарии

  • Eduard
    Мало! На покупку нового автомабиля с них имузество конфискуйте!Хорошевский суд в...
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Акробатка из Хорошёво-Мнёвников завоевала национальную премию

Выпускница 5-го класса школы №1517 Глория Шилова из Хорошёво-Мнёвников завоевала национальную премию Всероссийского конкурса детского патриотического творчества, прошедшего в Москве, в номинации «Оригинальный жанр».

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