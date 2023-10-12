Эксперт Бурмистров: Москвичи могут видеть ласок, не нужно пытаться контактировать

Москвичи в эти осенние дни могут увидеть во дворах своих многоквартирных номов ласок. Об этом сообщил РИА Новости начальник отдела по сохранению биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии