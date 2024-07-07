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Тонущий юг: в США защищают завод СПГ, превращая его в крепость

Тонущий юг: в США защищают завод СПГ, превращая его в крепость

Огромная морская стена вокруг газового объекта в Луизиане ставит вопрос: насколько далеко зайдет отрасль добычи ископаемого топлива, чтобы защитить себя от последствий изменения климата, которые она сама же и вызвала?.

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