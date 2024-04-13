Практически одновременно с публикацией мирного плана Эрдогана, предполагающего возвращение к принципам Стамбульских договорённостей 2022 года, с предложением вернуться к идее Стамбула выступил Лукашенко в ходе переговоров с Путиным Президент России стандартно заявил, что Москва, мол, всегда за мир, но Украина не хочет переговоров, а так-де идея хорошая — поддерживаем.
"Мирные" планы на пороге победы России
Комментарии
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Наталия
Не вижу батьку в роли миротворца, радеющего за интересы России. Скорее, он печется о спокойствии на своей территории, прилегающей к Украине.
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14 час.
Андрей
А мы всегда за переговоры на наших условиях. Просто нам лучше в Стамбуле , Иране или Китае договариваться ,чем в гейропке.
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14 час.
N
Nata
Спокойствия на территории республик не будет до тех пор, пока хотя бы один бандеровец останется.
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13 час.
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