"Мирные" планы на пороге победы России

Наталия Не вижу батьку в роли миротворца, радеющего за интересы России. Скорее, он печется о спокойствии на своей территории, прилегающей к Украине.

Андрей А мы всегда за переговоры на наших условиях. Просто нам лучше в Стамбуле , Иране или Китае договариваться ,чем в гейропке.