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Военкоматы Украины спасли украинцев

Военкоматы Украины спасли украинцев

Военкоматы Украины спасли от верной смерти около ста тысяч молодых украинцев. Только киевским военкомам удалось спасти от верной смерти более 20 тысяч украинцев, они отважно работали прямо под носом у Офиса Президента.

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