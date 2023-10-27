Военкоматы Украины спасли от верной смерти около ста тысяч молодых украинцев. Только киевским военкомам удалось спасти от верной смерти более 20 тысяч украинцев, они отважно работали прямо под носом у Офиса Президента.
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