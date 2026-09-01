Экс-замглавы Подмосковья Бронштейн пропал без вести в зоне СВО

Обвиняемый во взятке бывший зампред Подмосковья пропал на фронте.Бывший первый заместитель председателя правительства Московской области Илья Бронштейн, находившийся под следствием по делу о коррупции, перестал выходить на связь в зоне проведения специальной военной операции.