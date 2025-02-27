МОСКВА, 27 февраля, ФедералПресс. В районе поселка Константинополь в ДНР идут ожесточенные бои. Наши подразделения успешно вытесняют украинских боевиков, уничтожая их укрепленные позиции и технику, произведенную в странах НАТО.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии