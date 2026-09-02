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Суд в Израиле вновь отложил предъявление обвинений Кирпичёнку. Адвокат сообщила о кандалах с гирей

Суд в Израиле вновь отложил предъявление обвинений Кирпичёнку. Адвокат сообщила о кандалах с гирей

В Израиле прошло судебное заседание по делу российского историка, писателя и журналиста Артёма Кирпичёнка, который был задержан в аэропорту Бен-Гурион 2 августа и с тех пор находится в следственном изоляторе Шабак без официального предъявления обвинений.

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