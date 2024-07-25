Вчера 419 прочитали Власти РФ в среду предупредили Японию о возможных контрмерах из-за угроз безопасности России.
Япона–драма
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EV
Evgeni Velesik
Видимо не усвоили Херосиму и Нагасаки?
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14 час.
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Вчера 419 прочитали Власти РФ в среду предупредили Японию о возможных контрмерах из-за угроз безопасности России.
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