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Япона–драма

Япона–драма

Вчера 419 прочитали Власти РФ в среду предупредили Японию о возможных контрмерах из-за угроз безопасности России.

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EV
Evgeni Velesik
Видимо не усвоили Херосиму и Нагасаки?
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