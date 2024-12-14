Бывший генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Николай Бордюжа, что члены объединения осознавали, что Запад пагубно влияет на Украину, превращая страну в анти-Россию, сообщает ТАСС.
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