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Тренер Кафанов объяснил невызов Сафонова на сбор национальной команды

Тренер Кафанов объяснил невызов Сафонова на сбор национальной команды

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов заявил, что голкипер французского "ПСЖ" Матвей Сафонов не примет участие в сборе национальной команды из-за того, что пока непонятно, будут игры или нет, передает "Спорт-Экспресс".

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