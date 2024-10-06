Тренер Кафанов объяснил невызов Сафонова на сбор национальной команды

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов заявил, что голкипер французского "ПСЖ" Матвей Сафонов не примет участие в сборе национальной команды из-за того, что пока непонятно, будут игры или нет, передает "Спорт-Экспресс".
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