Два человека погибли при пожаре в Новосибирской области

В Мошковском районе сгорел дачный дом. Под завалами обнаружили мужчину и женщину.Утром в пятницу, 28 февраля, в Мошковском районе Новосибирской области загорелся дачный дом на участке № 72 в СНТ "Майский".
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