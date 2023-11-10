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Фонд «Защитники Отечества» в Ивановской области принял около 600 человек за 5 месяцев

Фонд «Защитники Отечества» в Ивановской области принял около 600 человек за 5 месяцев

Основная масса обращений касается выплат и оформления льгот.Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский проинспектировал региональный филиал фонда «Защитники Отечества», который оказывает поддержку участникам специальной военной операции и их семьям.

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