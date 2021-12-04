Газета Труд

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Китай призвал отойти от мышления времен «холодной войны» и выступил за «истинную демократию»

Китай призвал отойти от мышления времен «холодной войны» и выступил за «истинную демократию»

Член Госсовета КНР, министр иностранных дел Ван И в телефонном разговоре с главой МИД Пакистана Шахом Мехмудом Куреши озвучил китайскую позицию по так называемому «саммиту за демократию», который планируют провести США, сообщает агентство «Синьхуа».

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