Голливудский актер Брэд Питт вышел в свет с новой возлюбленной. Об этом сообщил журнал People. Как уточняется, звезда фильмов и его избранница Инес де Рамон посетили 12-й ежегодный гала-концерт LACMA Art+Film в Лос-Анджелесе, после этого они вместе покинули мероприятие.