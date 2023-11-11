Голливудский актер Брэд Питт вышел в свет с новой возлюбленной. Об этом сообщил журнал People. Как уточняется, звезда фильмов и его избранница Инес де Рамон посетили 12-й ежегодный гала-концерт LACMA Art+Film в Лос-Анджелесе, после этого они вместе покинули мероприятие.
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