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Владимирские новости

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Авдеев осмотрел промышленные предприятия в Кольчугино

Авдеев осмотрел промышленные предприятия в Кольчугино

Филиал «Газпром стройТЭК» в Кольчугино выпускает металлоконструкции для объектов «Газпрома», объёмы производства стабильно растут, предприятие планирует расширение.

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