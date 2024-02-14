Малкин объяснил, почему россиян не пустят на Олимпиаду-2026

Олимпийские игры-да,знаково,но когда тебя не хотят,а у тебя есть такое чувство ,как достоинство и честь,(хотя эти категории,большенству спортсменов,не известно)то ты сам не поедешь,а результат,можно и у себя дома показать,если можешь,а не поучавствовать,для понтов

Светлана Путря

Сколько можно об этом писать?! Не допустят и не надо! А России проводятся соревнования! Раньше не ездили и ничего! Кто хочет ехать под нейтральным флагом, отказываясь от России- скатертью дорога, но за свой счет! Отказаться от уплаты взносов МОК! Отдать эти деньги на СВО или на другое что-то более полезное для россиян и России!