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ГлагоL

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  • Светлана Путря
    Сколько можно об этом писать?! Не допустят и не надо! А России проводятся соревнования! Раньше не ездили и ничего! Кт...Малкин объяснил, ...
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Малкин объяснил, почему россиян не пустят на Олимпиаду-2026

Малкин объяснил, почему россиян не пустят на Олимпиаду-2026

Спортсмен назвал ситуацию сложной, поскольку Игры-2026 пройдут в Европе.фото: Любимов Андрей/Агентство «Москва»--> Российский нападающий клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин объяснил возможный недопуск российских хоккеистов на Олимпийские игры 2026 года в Италии заботой об их безопасности.

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Комментарии
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ay
aleksandr yermakov
Олимпийские игры-да,знаково,но когда тебя не хотят,а у тебя есть такое чувство ,как достоинство и честь,(хотя эти категории,большенству спортсменов,не известно)то ты сам не поедешь,а результат,можно и у себя дома показать,если можешь,а не поучавствовать,для понтов
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7 час.
Владимир Николаев
Вообще очумевшие, это очень мягко сказано...
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4 час.
Светлана Путря
Сколько можно об этом писать?! Не допустят и не надо! А России проводятся соревнования! Раньше не ездили и ничего! Кто хочет ехать под нейтральным флагом, отказываясь от России- скатертью дорога, но за свой счет! Отказаться от уплаты взносов МОК! Отдать эти деньги на СВО или на другое что-то более полезное для россиян и России!
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35 мин.

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