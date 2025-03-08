Военкор Коц показал видео столкновения российского и украинского дрона

Военкор Александр Коц в своем Telegram-канале опубликовал видео, на которое запечатлена воздушная схватка FPV-дрона российского отряда спецназначения "Вега" и беспилотника "Баба-Яга" Вооруженных сил Украины.
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