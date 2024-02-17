Битва за Авдеевку. Промежуточные моменты

Несколько промежуточных моментов.1. Битва за Авдеевку стала фактически первым крупным сражением ВС РФ выигранным в 2024 году и первым крупным городом освобожденным (с оглядкой на необходимость зачистки + освобождение коксохима) в 2024 году.