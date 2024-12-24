Honor пообещала, что Magic 7 станет лучшим камерофоном в конце декабря, после выхода соответствующего обновления

Honor объявила, что обновление для серии Magic 7 будет выпущено к концу декабря, что улучшит возможности обработки изображений на основе ИИ и позволит позиционировать смартфон как лидера в области мобильной фотографии.
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