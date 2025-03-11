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Очередной экстренный саммит ЕС

Очередной экстренный саммит ЕС

Пишут, что любопытные российские ВКС сегодня ночью проверяли в Одесской области и Кривом Роге, действительно ли пиндосы отключили хохлам оповещения о воздушных атаках и сколько там осталось ракет для Пэтриот.

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Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
А им [еврорейху] не похер куда мы дойдём в Украине? Ни чего что до 1991 года это было нашим и это как бы ни кого в ЕС вообще не беспокоило! А Урсула просто европейского лоха на бабло очередной раз решила развести, с лекарством от Ковида прокатило, почему ещё раз этот финт не провернуть, только и всего.
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