Очередной экстренный саммит ЕС

ИМ

Ильдус Мамлеев

А им [еврорейху] не похер куда мы дойдём в Украине? Ни чего что до 1991 года это было нашим и это как бы ни кого в ЕС вообще не беспокоило! А Урсула просто европейского лоха на бабло очередной раз решила развести, с лекарством от Ковида прокатило, почему ещё раз этот финт не провернуть, только и всего.