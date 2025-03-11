Северодвинская пловчиха стала лучшей на соревнованиях в Санкт-Петербурге

Ольга Афонина из города корабелов приняла участие в заплывах в рамках чемпионата «Swimcap».В бассейне «Невская волна» в Санкт-Петербурге состоялся заплыв, в котором приняли участие спортсмены со всей России.
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