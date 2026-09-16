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Царьград

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«Зенит» обыграл «Балтику» 3:2 и поднялся на 3-е место в РПЛ

«Зенит» обыграл «Балтику» 3:2 и поднялся на 3-е место в РПЛ

В девятом туре Российской Премьер-Лиги «Зенит» на выезде взял верх над калининградской «Балтикой». Встреча, проходившая на «Ростех Арене», завершилась со счетом 3:2 в пользу петербуржцев.

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