«Зенит» обыграл «Балтику» 3:2 и поднялся на 3-е место в РПЛ

В девятом туре Российской Премьер-Лиги «Зенит» на выезде взял верх над калининградской «Балтикой». Встреча, проходившая на «Ростех Арене», завершилась со счетом 3:2 в пользу петербуржцев.
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