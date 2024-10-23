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Водитель "Опеля" погиб на "кольце" в Заволжском районе Ивановской области

Водитель "Опеля" погиб на "кольце" в Заволжском районе Ивановской области

Погибший автовладелец пересек кольцевой перекресток насквозь - по газону.Около шести вечера 22 октября в Заволжском районе Ивановской области произошло смертельное ДТП.

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