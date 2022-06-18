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Льюис Хэмилтон: «Никогда не чувствовал себя так хорошо после 4-го места»

Льюис Хэмилтон доволен четвертым местом в квалификации к Гран-при Канады. Напарник Льюиса по «Мерседесу» Джордж Расселл завершил сессию на подсыхающем треке лишь восьмым, слишком рано перейдя на «слики».

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