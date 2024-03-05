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ФедералПресс

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Захарова заявила, что США предают своих союзников не глядя

Захарова заявила, что США предают своих союзников не глядя

МОСКВА, 6 марта, ФедералПресс. Соединенные Штаты легко предают своих союзников. Об этом заявила представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова координатора стратегических коммуникаций совета нацбезопасности при Белом доме Джона Кирби о планах Владимира Зеленского сражаться самостоятельно.

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