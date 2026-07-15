Торнадо в России — только начало: учёный назвал сроки климатической катастрофы

Катастрофа через 15 лет: климатолог предупредил о неизбежности ураганов и торнадо.Разрушительные торнадо, пронёсшиеся над западными и центральными регионами России, — это только начало климатических изменений, которые ожидают планету в ближайшие десятилетия.
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