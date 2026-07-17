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stroimdom21

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Как Roborock Qrevo Edge 2 решает главные проблемы роботов-пылесосов: личный взгляд

Как Roborock Qrevo Edge 2 решает главные проблемы роботов-пылесосов: личный взгляд

Долгое время я была уверена, что робот-пылесос — это компромисс. Ты получаешь ежедневную поддержку чистоты, но взамен обязана мириться с ритуалом срезания волос с валика и сдавать вручную «экзамен по геометрии» в углах комнаты.

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