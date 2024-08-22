Российский губернатор сообщил о пожаре на объекте Минобороны после падения дрона

Пожар начался на объекте Минобороны в Волгоградской области после падения беспилотника. Об этом сообщил губернатор российского региона Андрей Бочаров, его слова приводит администрация области в Telegram-канале.
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