Новый завод по производству автокомпонентов откроется в Ленинградской области в 2025 году

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) было подписано соглашение между губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко, соучредителем ООО "АЛИСА" Григорием Бурлуцким и генеральным директором Агентства территориального развития "М-10" Михаилом Косаревым о строительстве нового предприятия по производству автомобильной комплектующие и аксессуары для автомобилей.
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