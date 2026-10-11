БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Сосновка как предупреждение? Что ждет ветеранов СВО во власти

Сосновка как предупреждение? Что ждет ветеранов СВО во власти

Сергей Обухов, КПРФ: Отмена выборов мэров народом — это закупоривание страхового клапана Юрий Енцов На фото: депутат Госдумы, секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов (Фото: Софья Сандурская/ТАСС) Материал комментируют: Сергей Обухов Мэр Хабаровска Сергей Кравчук перешёл на работу в Государственную думу.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Вадим Кузнецов
Вадим Кузнецовизменено

Возможно, уже в ближайшее время население регионов (и городов) станет задавать себе неприятный для "властей" вопрос: какое отношение этот мэр, этот губернатор, эти депутаты имеют к нам? Кто они такие, откуда взялись и зачем они нам нужны?