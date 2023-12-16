Челябинские спасатели выступили со спецобращением перед новогодними праздниками

Использование пиротехники дома, на балконе, под навесами или кронами деревьев недопустимо. О технике безопасности перед предстоящими новогодними праздниками напоминает пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области.
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