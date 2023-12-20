С начала 2024 года контролеры смогут открывать номера машин на парковках

При этом, контролерам нельзя наносить ущерб транспортным средствам.В Перми городская дума утвердила дополнения к правилам использования платных парковок, которые включают в себя запрет на закрытие номеров автомобилей на стоянках, а также запрет на стоянку автомобилей без номеров.