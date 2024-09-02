Российские войска получили новую партию бомбардировщиков Су-34 из Новосибирска

Это уже третья партия отправленной в 2024 году техники, сообщили в пресс-службе Ростеха. Изготовленный в Новосибирске бомбардировщик Су-34 способен наносить удары на удалении 150−600 км от линии боевого соприкосновения, поражать наземные, надводные и воздушные цели, а также объекты инфраструктуры, находящиеся под прикрытием ПВО.
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