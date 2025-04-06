Российские военные уничтожили несколько сотен бойцов ВСУ за сутки

Бигма: Группировка «Запад» уничтожила более 250 бойцов ВСУ и 5 станций StarlinkВоенные группировки «Запад» за сутки уничтожили несколько сотен бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), 5 станций спутниковой связи Starlink, а также 33 пункта управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) ВСУ.