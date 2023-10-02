Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

85 758 подписчиков

Война Запада с крупнейшей в мире бензоколонкой...

Война Запада с крупнейшей в мире бензоколонкой...

Война Запада с крупнейшей в мире бензоколонкой пока что идёт примерно как хохлячий контрнаступ, но ребята не унывают.

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Комментарии
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АА
Алекс Архипов
Война дело прибыльное кое для кого.
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19 час.
zn
zygmund nedialkow
Какой план, ничего личного это только бизнес. И под шумок развал европейской экономики.
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13 час.

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