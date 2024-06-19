Защита американца Блэка планирует обжаловать приговор

Адвокат Инга Кириченко, представляющая интересы американского сержанта Гордона Блэка, задержанного во Владивостоке по обвинению в краже и угрозе убийством, заявила, что намерена обжаловать вынесенные ее подзащитному приговор .
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