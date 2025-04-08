Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

36 631 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • владимир рябченко
    Хорошо в УА получаются антинародные президенты.... 🤭В России отреагир...
  • федор
    Чучело ты ещё неосознало что такое обвинение в терроризме ? Скоро ты смеяться алколичка перестанешь , а будешь сратьс...Лазарева пошутила...
  • YYYYYYY XXXXXXX
    Кто это еще...Паша Техник отреп...

В ЦБ оценили возможность бесконечно сохранять высокую ключевую ставку

В ЦБ оценили возможность бесконечно сохранять высокую ключевую ставку

Ключевая ставка в России не будет оставаться высокой бесконечно. Так оценила возможность зафиксировать жесткую денежно-кредитную политику (ДКП) глава Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина, ее слова приводит ТАСС.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх