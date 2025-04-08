В ЦБ оценили возможность бесконечно сохранять высокую ключевую ставку

Ключевая ставка в России не будет оставаться высокой бесконечно. Так оценила возможность зафиксировать жесткую денежно-кредитную политику (ДКП) глава Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина, ее слова приводит ТАСС.
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