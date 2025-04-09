В ГД предупредили о мошеннических схемах с недеактивированными сим-картами

Сим-карты, ранее привязанные к онлайн-сервисам, становятся ключами к персональным данным и финансовым ресурсам, если не были должным образом деактивированы, отметил в беседе с RT член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.