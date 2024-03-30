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Русская весна

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Force de Frappe. Франция перебрасывает истребители Rafale в Румынию

Force de Frappe. Франция перебрасывает истребители Rafale в Румынию

Французская программа Force de Frappe, что в переводе означает «ударная сила», включает в себя авиационный компонент, в основе которого стоят истребители Rafale в версиях F3-R и F4 (30-FU), способные нести ракетное вооружение с ядерными боеголовками.

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