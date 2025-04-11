ВС России ведут бои за четыре населённых пункта на изюмском направлении

Подразделения российских войск ведут бои за четыре населённых пункта на изюмском направлении. Об этом 11 апреля министру обороны РФ Андрею Белоусову доложил командующий группировкой российских войск «Запад» генерал-полковник Сергей Кузовлев.
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