Ключи от благоустроенных квартир получили восемь детей-сирот Уссурийска

Ключи от благоустроенных квартир получили восемь детей-сирот Уссурийска

В Уссурийске в торжественной обстановке в рамках реализации полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и лиц, оставшихся без попечения родителей, прошла церемония вручения ключей от квартир.

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