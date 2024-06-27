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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Останется ли в СИЗО экс-директор барнаульского "Жилфонда" Людмила Авдюхина?

Останется ли в СИЗО экс-директор барнаульского "Жилфонда" Людмила Авдюхина?

Предыдущий срок ареста Авдюхиной заканчивался 1 июля Центральный районный суд продлил арест для бывшей главы барнаульского "Жилфонда" Людмилы Авдюхиной, которую подозревают в хищении около 150 млн рублей у клиентов.

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