Останется ли в СИЗО экс-директор барнаульского "Жилфонда" Людмила Авдюхина?

Предыдущий срок ареста Авдюхиной заканчивался 1 июля Центральный районный суд продлил арест для бывшей главы барнаульского "Жилфонда" Людмилы Авдюхиной, которую подозревают в хищении около 150 млн рублей у клиентов.
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