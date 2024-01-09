И действительно, коль уж если ты сделал свой "европейский выбор", собственный коньяк тебе ни к чему. Париж поможет Еревану определиться с новым названием напитка.
Франция оставляет Армению без коньяка
Комментарии
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Александр
Для меня,на подсознательном ,бренди - просто крашеная водка,следовательно покупать не стану. Ну,если 25 лет ещё проживу.
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16 час.
МК
Михаил Кузнецов
Ой! А могет быть переименовать ентот шмурдяк в АРМЯК? = И усе будет тип-топ!
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16 час.
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