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Франция оставляет Армению без коньяка

Франция оставляет Армению без коньяка

И действительно, коль уж если ты сделал свой "европейский выбор", собственный коньяк тебе ни к чему. Париж поможет Еревану определиться с новым названием напитка.

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Комментарии
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Александр
Для меня,на подсознательном ,бренди - просто крашеная водка,следовательно покупать не стану.  Ну,если 25 лет ещё проживу.
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16 час.
МК
Михаил Кузнецов
Ой! А могет быть переименовать ентот шмурдяк в АРМЯК? = И усе будет тип-топ!
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16 час.

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