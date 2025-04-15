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Экс-депутат Олейник: Зеленский готов к тому, что Запад его заменит

Экс-депутат Олейник: Зеленский готов к тому, что Запад его заменит

Член движения "Другая Украина" и экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил РИА Новости, что президент Украины Владимир Зеленский готов к тому, что страны Запада могут его заменить, и поэтому требует личных гарантий безопасности.

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