Экс-депутат Олейник: Зеленский готов к тому, что Запад его заменит

Член движения "Другая Украина" и экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил РИА Новости, что президент Украины Владимир Зеленский готов к тому, что страны Запада могут его заменить, и поэтому требует личных гарантий безопасности.
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