Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Немецкий генерал: По Полтаве били те же ракеты, что целятся на нас из Калининграда

Немецкий генерал: По Полтаве били те же ракеты, что целятся на нас из Калининграда

Украине лучше не раздувать тему ударов по гражданской инфраструктуре относительно ракетной атаки на Институт связи в Полтаве, поскольку это была законная военная цель среди густонаселённых жилых кварталов.

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Комментарии
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MS
Mikhail Stepanov
А как вы, суки, хотели? Только в Калининграде они с ядерными боеголовками!
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