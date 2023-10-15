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Путин заявил, что контрнаступление Украины провалилось полностью

Путин заявил, что контрнаступление Украины провалилось полностью

Президент России Владимир Путин заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины полностью было провалено, при этом Киев продолжает подготавливать новые активные наступательные операции на ряде направлений.

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