Кирилл Вотяков: «Цель «Авито» - дать российским пользователям принципиально новый опыт покупки автомобилей»

Одна из ведущих интернет-платформ «Авито» постепенно закрепляется в Приморском крае. В направлении «Авто» видны самые яркие перспективы, ведь покупка или продажа автомобиля с пробегом для жителя Приморского края – процедура одна из самых обыденных.