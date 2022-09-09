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Кирилл Вотяков: «Цель «Авито» - дать российским пользователям принципиально новый опыт покупки автомобилей»

Кирилл Вотяков: «Цель «Авито» - дать российским пользователям принципиально новый опыт покупки автомобилей»

Одна из ведущих интернет-платформ «Авито» постепенно закрепляется в Приморском крае. В направлении «Авто» видны самые яркие перспективы, ведь покупка или продажа автомобиля с пробегом для жителя Приморского края – процедура одна из самых обыденных.

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