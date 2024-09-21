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Вечерний Новосибирск

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В Новосибирске в военкомат привезли 15 мигрантов-«фермеров»

В Новосибирске в военкомат привезли 15 мигрантов-«фермеров»

«Был проведен рейд на одной из ферм, расположенных в Новосибирском районе. В ходе проведенных мероприятий проверено 25 иностранцев, из которых 15 человек доставили в военные комиссариаты и поставили на воинский учет», - сообщил источник VN.

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АЛЕКСАНДР Крымский
Ишаков на фронт окопы рыть. Воевать они не способны.
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