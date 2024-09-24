"С какого момента они начнут взрываться?": Генерал Гурулёв озвучил непростые вопросы после взрыва пейджеров в Ливане

Всё правильно. Ужас эта промозглая погода недалеко от Вюнсдорфа зимой. Там даже -4 градуса при 95% влажности и ветре уже нестерпимо. Но ничего, служба есть служба. Что выдавали, то и носили. И портянки 2 раза в месяц меняли на постиранные, новые, байковые, это как "приз".

Alex Nемо

Если вы не заметили, то он вопросы поднимает не в Думе, где они по идее должны как-то решаться, а в программе на федеральном телеканале. И делает это не впервые, внося раздор и нехорошие настроения в публику. Вам это ни о чём не говорит? Гурулёва давно пора отправить на незаслуженную депутатскую пенсию!